«Замерзали в снегу». В Прикамье ночью пожарные вывезли двух человек из леса

СЕГОДНЯ 08:33 2019-01-20T08:33:39+03:00

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В ночь на 19 января в Верещагинском районе возле поселка Зюкайка в снегу замерзали два человека – мужчина и женщина. Людей около 1.30 ночи обнаружил водитель снегохода. Он вызвал скорую помощь, но машина не смогла проехать к людям из-за больших сугробов. Тогда на помощь поспешили пожарные 118 части. Огнеборцы беспрепятственно подъехали к пострадавшей паре, погрузили их в автомобиль и передали врачам. Пострадавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

К сожалению, позже женщина скончалась от переохлаждения. Мужчина госпитализирован. По данному факту проверку проводит полиция.

Тем временем, волонтеры разыскивают 41-летнего Александра Викторовича Кылосова из села Каргино Ильинского района. Мужчина работал на севере края вахтовиком. 9 января около 5 утра он ушел из вагончика в поселке Верхний Будым Гайнского района предположительно в лес и не вернулся. С тех пор его местонахождение неизвестно.