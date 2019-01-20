В Перми в ДТП с участием двух легковушек пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 07:55 2019-01-20T07:55:45+03:00

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Авария произошла 19 января около шести утра в Свердловском районе Перми. По ул. Героев Хасана со стороны ул. Хлебозаводская в направлении Бродовского тракта двигался автомобиль ВАЗ-21120. 23-летний водитель отечественного автомобиля, по предварительным данным, превысил скорость и в районе дома №105 по ул. Героев Хасана выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Форд-Фокус». В аварии пострадали четыре человека.

- Оба водителя с различными травмами доставлены в больницу, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - Двум пассажирам отечественного автомобиля назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в Прикамье столкнулись две фуры, оба водители доставлены в больницу.Авария произошла в 17.40 в Нытвенском районе Прикамья. По автодороге «Подъезд к г. Перми от М-7 Волга» в направлении Очера двигался большегруз МАН. За рулем находился 57-летний водитель из Набережных Челнов.