«Саша, позвони маме». В Прикамье разыскивают 27-летнего мужчину, который ушел в гости

СЕГОДНЯ 07:15 2019-01-20T07:15:36+03:00

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В Соликамске родные разыскивают 27-летнего Александра Белкина. Он ушел из дома по улице 20 лет Победы 16 января около 16 часов. Сказал, что поехал в Боровск в гости к знакомому. Последний раз выходил на связь около 16:40 в районе улицы Культуры. С тех пор о нем ничего неизвестно.

Родные обратились за помощью в полицию и волонтерам, а также рассчитывают, что сам Александр увидит, что его разыскивают и выйдет на связь.

- Саша, если ты видишь это сообщение, позвони маме, скажи, что живой, - написала сестра пропавшего в соцсетях.

Приметы мужчины: 27 лет. Рост 180-185 см, телосложение среднее, темные короткие волосы, серо-голубые глаза.

Был одет в черную куртку, черную вязаную шапку, синие джинсы, черные ботинки.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят сообщить по телефону 8 (342) 241-36-40, или волонтерам «Регион 59» — 8- 902-800-23-15 (Роман).