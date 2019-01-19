2019-01-19T15:28:09+03:00
Общество

Пермяки увидят "Красную Луну"

Редкое небесное явление можно будет наблюдать в понедельник
Вероника РАНГУЛОВА
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Красная Луна бывает три раза в годКрасная Луна бывает три раза в год
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21 января пермяки смогут наблюдать редкое небесное явление - полное лунное затмение. Еще его называют Красной Луной.

Как рассказали в пермском планетарии, Красная Луна бывает всего три раза в год, но увидеть его все три раза, оставаясь на одном месте, невозможно.

- Каждый раз лунные затмения видны в разных частях света, - объясняют специалисты. - Прошлым летом мы любовались «красной Луной». Этой зимой увидеть полное лунное затмение смогут жители Америки, Европы и западной Африки. В 08:33 левый край Луны начнет медленно входить в земную тень и краснеть, и в 09:42 Луна полностью окажется в земной тени, приобретя знаменитый красный оттенок. Этот эффект продлится до 10:43, когда Луна начнет выходить из земной тени, и полностью закончится в 11:50 с ее полным выходом. Мы же увидим только самое начало этого события.

Для жителей Пермского края Луна зайдет за горизонт в 9:42 по пермскому времени.

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