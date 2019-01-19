"Убили спящего медведя и рысь". В Пермском крае следователи проверяют вип-охотников

СЕГОДНЯ 13:46 2019-01-19T14:46:31+03:00

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В интернете обсуждают вип-охоту, которую устроили двое приятелей из Пермского края. По сети уже разлетелись фотографии, на которых мужчины позируют на фоне убитых зверей - медведя и нескольких рысей.

Как сообщил "КП" источник в правоохранительных органах, материалы проверки были составлены на главу одного из сельских поселений Кочевского района Василия У. и бывшего пермского топ-менеджера Николая И.

Предполагается, что мужчины охотились на территории Кочевского района. И была ли их охота законной - это сейчас выясняется.

Материалы проверки уже поступили из полиции в Следственный комитет России.

- Следователи проводят доследственную проверку, - сообщили "КП" в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю. - Проверяем все: кто охотился, где охотился, имелись ли на это разрешительные документы.

По результатам проверки, которая может длится до тридцати дней, будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.