По выходным ледовый городок на эспланаде в Перми работает до 23 часов

СЕГОДНЯ 11:24 2019-01-19T11:24:53+03:00

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В субботу в ледовом городке на пермской эспланаде будет особенно празднично. Завершается работа скульпторов в рамках Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». И пермяки смогут посмотреть готовые работы и сделать красивые фото.

Как сообщили в администрации Перми, для того, чтобы возможность посмотреть скульптуры была у большего количества посетителей, по пятницам и субботам городок будет работать до 23 часов.

- Ледовый городок «Ветер с Востока» остается одной из самых популярных зимних площадок у горожан и гостей города, - отметили в администрации. - За время работы комплекс посетили порядка 250 тысяч гостей. А 19 января жюри назовет победителей VI открытого конкурса «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж».

Планируется, что комплекс будет работать до 17 февраля. Работы, созданные мастерами из России, Малайзии, Китая и Сингапура, представят собой галерею ледовой скульптуры и будут доступны для свободного просмотра. Галерея начнет работу 20 января. В этот же день в 17.00 в городке состоится первая воскресная экскурсия «О-сёгацу или Японский Новый Год». Гостям расскажут об истории, традициях и культурных особенностях Японии, а также о том, как они сочетаются с быстрым темпом развития инновационных технологий, сверхскоростным ритмом жизни в мегаполисах.

Воскресные экскурсии также пройдут 27 января, 3 и 10 февраля.