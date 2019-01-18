В выходные в Перми ожидаются сильные снегопады и метели

СЕГОДНЯ 21:11 2019-01-18T21:11:55+03:00

Мерзнуть пермяки будут больше от ветра, нежели из-за низкой температуры

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Синоптики предупреждают, что до кона выходных в Прикамье продержится теплый циклон. До воскресенья мы будем укутывать лицо от метелей и снегопадов, и только в воскресенье немного похолодает и прояснится.

Но в начале следующей недели к нам вновь нагрянет снежный циклон, правда, уже чуть более холодный.

По прогнозам специалистов Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу днем, 19 января, в Перми будет от -2 до -8 градусов, что на 6-9 градусов теплее климатической нормы.

В воскресение, 20 января, вероятность осадков уменьшится, и температура понизится на 2–3 градуса.

В первые дни следующей недели, по предварительным прогнозам, вновь пройдет снег, температура немного понизится, днем будет от -7 до -12 градусов. Что, впрочем, по-прежнему будет выше нормы.