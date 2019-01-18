После крещенских омовений во многих домах в Перми отключат воду

СЕГОДНЯ 20:43 2019-01-18T20:43:36+03:00

Люди, да сколько можно! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Топ-менеджеры компании «Новогор Прикамье» почти не тревожили пермяков отключениями водоснабжения в новогодние праздники и на Святочной неделе. Но вот на следующей неделе после Крещения ремонты изношенных водоводов продолжатся. В Перми на время «пересохнут» десятки многоэтажек.

Во вторник, 22 января, с 9.00 до 19.00 не будет воды в домах на улице Маршала Толбухина, 14Б, 15, 17, 23.

Со среды на четверг, с 23 до 24 января, с 10.00 до 10.00, «пересохнут» многоэтажки на улицах:

- Героев Хасана, 11, 11А, 13, 17, 19, 21,

- Коминтерна, 14,

- Куйбышева, 114, 114А,

- Льва Шатрова 1, 2, 9/2,

- Никулина, 10.

В следующую субботу, 26 января с 9.30 до 20.00 воду отключат в домах на улицах:

- Аркадия Гайдара, 13А,

- Бульвар Гагарина, 68, 70, 70А, 70Б, 72, 74, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 93/1, 93/2, 93/3, 93/6, 95, 97, 99, 101, 103, 103А, 105А, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 107/7, 109, 111/1, 111/2, 113, 113А, 113Б, 115,

- Красные казармы, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 25,

- Крупской, 75, 76, 78, 78А, 79, 79А, 80, 80А, 81, 83, 85, 85А, 86А, 87А, 87Б, 89А, 90, 91А, 92,

- Николая Островского, 111, 111А, 113, 119,

- Пушкарская, 69,

- Сибирская, 94,

- Старцева, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 53, 55, 61,

- Ушинского, 1, 10, 3, 5, 7, 9,

- Чернышевского, 7А, 13, 15, 15А, 15Б, 15В, 15Г, 17, 17А, 17Г, 17Д, 19, 19А, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 41А.