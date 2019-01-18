В Прикамье разыскивают 41-летнего вахтовика, который пропал в лесу

СЕГОДНЯ 17:14 2019-01-18T17:14:08+03:00

Он ушел в лесной массив 9 января

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В Пермском крае ищут 41-летнего Александра Викторовича Кылосова. Еще 9 января он ушел в лес, и с тех пор его больше не видели.

«Он ушел из вахтового вагончика в поселке Верхний Будым Гайнского района 9 января около 5 часов, - сообщили знакомые Александра. – Предположительно, он направился в лесной массив, но в каком именно направлении – неизвестно.

Родные размесили информацию о пропавшем в социальных сетях. В частности – на странице ВКонтакте группы «ЧП ДТП Пермь».

В полиции сообщают приметы пропавшего: его рост – 189 сантиметров, он среднего телосложения, у него темные волосы, короткая стрижка, глаза карие.

Был одет в камуфлированную куртку синего цвета, синие джинсы, темные кроссовки, без шапки на голове.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра, просят сообщить в полицию по телефону 02 (или с сотового 102).