2019-01-18T16:47:38+03:00
Общество

Электромонтер из Перми уронил башенный кран на 5 автомобилей

Стоимость испорченных машин и строительной техники оценили в полмиллиона рублей [видео]
Андрей МАТЛИН
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В октябре прошлого года в Краснодаре погиб 30-летний крановщик из Перми. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.В октябре прошлого года в Краснодаре погиб 30-летний крановщик из Перми. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.
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В Пермском крае на скамье подсудимых оказался 47-летний электромонтер из Перми.

Зимой прошлого года он приехал в Добрянку, где нужно было демонтировать башенный кран на стройке. Он не стал дожидаться специалистов-монтажников и решил, что это пустяковое дело сможет выполнить и в одиночку. Но что-то пошло не так – кран завалился аккурат на пять автомобилей, стоящих под ним. Жители города поставили их на автостоянку.

- 19 февраля 2018 года электромонтер бригады рабочих АО «СтройПанельКомплект», прибывших на строительную площадку в город Добрянку для выполнения работ по демонтажу башенного крана, самостоятельно стал выполнять работы по демонтажу этого крана, - рассказали в СУ СКО по Пермскому краю. – При этом он не дождался специалиста, который должен был проконтролировать демонтаж строительной техники. В результате произошло опрокидывание крана на пять автомобилей местных жителей, деформировался и сам башенный кран. Общий ущерб были оценен в 508 тысяч рублей.

В Добрянском суде выводы городских следователей признали обоснованными. Электромонтера приговорили к штрафу в 20 тысяч рублей.

Как мы уже писали, очевидцы засняли видео о том, как в октябре прошлого года в Краснодаре погиб 30-летний крановщик из Перми. Он продолжал на нем работать даже тогда, когда на город налетел ураган.

30-летний крановщик из Прикамья погиб во время шторма в Краснодаре

Его кран повалило порывом ветра [видео] (подробнее)

В Краснодаре погиб крановщик из Перми. Видео: группа ВК "ЧП Краснодар"..

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