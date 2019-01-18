92% федеральных трасс Пермского края приведены Росавтодором к нормативному состоянию

СЕГОДНЯ 15:08 2019-01-18T15:08:09+03:00

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В четверг, 17 января, в Росавтодоре состоялась рабочая встреча главы Федерального дорожного агентства Андрея Костюка и губернатора Пермского края Максима Решетникова. Стороны обсудили ход выполнения работ на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в регионе и исполнение Указа Президента России о национальных целях и стратегических задачах развития страны до 2024 года.

Общая протяженность автомобильных дорог Росавтодора в регионе составляет 520,5 км, из которых на 1 января 2019 года 92% соответствует нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию.

На реализацию мероприятий по строительству и реконструкции, капитальному ремонту и ремонту, а также содержанию автомобильных дорог федерального значения и искусственных сооружений на них на территории Пермского края в 2018 году было направлено 3,033 млрд рублей. В эксплуатацию введено более 180 км федеральных автомобильных дорог.

В 2019-2021 гг. на развитие федеральных трасс Пермского края Росавтодор планирует направить свыше 4,3 млрд рублей.

В период 2019–2024 годов в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры в Пермском крае Росавтодор начнет реконструкцию двух участков федеральной автодороги 242 Пермь – Екатеринбург.

По словам губернатора Максима Решетникова, Пермский край, в свою очередь, также направляет средства на развитие транспортной системы региона. «В общей сложности мы предусмотрели в 2019-2021 годы направить на развитие региональных и муниципальных дорог более 44 млрд рублей. Из них 12,8 млрд рублей – будет направлено на развитие дорожной инфраструктуры уже в этом году. На эти деньги планируем отремонтировать порядка 800 км дорог и построить рекордный объем новых — 56,7 км», — подчеркнул губернатор.

Росавтодор и Правительство Пермского края продолжат эффективное взаимодействие по повышению качества автомобильных дорог не только федерального значения. На территории субъекта в 2017-2018 гг. успешно реализован приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги»: к концу 2018 года более 62% дорожной сети агломерации соответствуют нормативному состоянию — это свыше 1 тыс. км. С 2019 года протяженность дорог агломерации уточнена и увеличена до 1688,8 км, нормативное состояние на 1 января 2019 года снизилось и составляет 59,3%.