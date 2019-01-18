2019-01-18T15:06:12+03:00
Общество

Благодаря федеральным средствам объемы расселения аварийного жилья в Прикамье значительно увеличатся

Реализация программы расселения аварийного жилья будет продолжена и в 2019 году
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Планируется, что объемы расселения в Пермском крае будут существенно увеличены по сравнению с прошлым годом за счет средств из федерального бюджета. Они заложены на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда».

Соответствующая региональная адресная программа будет разработана и утверждена в 1 квартале 2019 года. В программу будут включены все аварийные дома, признанные таковыми по состоянию на 1 января 2017 года. Срок реализации программы до 1 сентября 2025 года.

В 2018 году в Пермском крае реализовывалась региональная адресная программа и мероприятия по предотвращению чрезвычайных обстоятельств. За год было ликвидировано более 20 тыс. кв. м аварийного жилья. В благоустроенное жилье переселено 1586 человек.

Участие в программе в 2018 году приняло 9 муниципальных образований: Пермь, Кунгур, Губаха, Соликамск, Лысьва, Чернушинское, Оверятское и Верещагинское городские поселения, Кондратовское сельское поселение. «Те задачи, которые мы ставили перед собой на 2018 год в рамках расселения, в настоящий момент выполнены на 100%», — отмечает заместитель министра строительства – начальник управления жилищной политики Фаина Минх.

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