2019-01-18T14:51:42+03:00
Общество

Прикамскую больницу наказали за перевод санитаров в уборщики

Заработная плата сотрудников клиники снизилась
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В прокуратуру Чернушинского района поступило коллективное обращение работников районной больницы. Они просили защитить их трудовые права.

Дело в том, что в клинике были незаконно сокращены ставки младшего персонала. Младший медицинский персонал перевели на нижестоящие должности - уборщиков производственных и служебных помещений. При этом, они были должны выполнять тебе обязанности, но за меньшую зарплату, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что работодатель при переводе на другую работу не заключил дополнительные соглашения к трудовым договорам с сотрудниками больницы. Более того, в штатном расписании медицинского учреждения не было должностей уборщиков помещений с расширением трудовых функций. В связи с этим прокурор потребовал восстановить нарушенные трудовых прав работников.

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