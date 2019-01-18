Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» предлагает клиентам перейти на электронный документооборот

СЕГОДНЯ 14:43 2019-01-18T14:43:07+03:00

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Электронные документы подписываются квалифицированной электронной подписью и имеют точно такую же юридическую силу, как и документы на бумажных носителях с собственноручной подписью.

Главное преимущество электронного документооборота – экономия рабочего времени клиентов. Для проведения первичной документации не нужно будет выезжать в офис Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» или ожидать доставки почтой. Работу с электронными документами можно настроить непосредственно из бухгалтерской системы (1C, SAP и др.), что позволит автоматизировать процессы приема и проверки входящей документации. Данные также будут предоставляться в контролирующие органы в электронном виде.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» сотрудничает с официальными аккредитованными операторами электронного документооборота – системами «СБиС» и «Диадок», что гарантирует надежную работу. Ряд клиентов энергокомпании уже перешли на новую систему документооборота: только за 2018 год их число превысило 1500. В 2019 году современными технологиями воспользуются еще больше потребителей-юридических лиц, прогнозируют энергетики.

Для перехода на электронный документооборот клиентам нужно обратиться к операторам: ООО «Компании «Тензор» и ЗАО «ПФ СКБ Контур». Подробнее на сайте Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»