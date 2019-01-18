«Взялся за старое». Житель Прикамья воровал детали железнодорожного состава
10 января на станции Чайковская обнаружили, что на пяти железнодорожных платформах отсутствуют детали подвижного состава. Полицейские за сутки вычислили и задержали предполагаемого воришку.
Им оказался 20-летний житель станции Чайковская. Он рассказал, что в ночь на 10 января снял с железнодорожных платформ, находящихся на 7 железнодорожном пути, детали подвижного состава – 20 рельсовых ребордные роликов. Было безлюдно и он надеялся, что никто его не вычислит.
Детали он спрятал во дворе своего дома. В дальнейшем он намеревался сдать похищенное в пункт приема металла. Выяснилось, что ранее молодой человек уже совершал кражи, но избегал уголовной ответственности из-за юного возраста.
Похищенные детали были изъяты. Возбуждено уголовное дело по факту кражи, сообщает пресс-служба Пермского линейного отдела МВД России на транспорте.