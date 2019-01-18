2019-01-18T14:11:39+03:00
Общество

Пермяков предупреждают: в пятницу и субботу ожидаются метели

Спасатели рекомендуют водителям отказаться от дальних поездок
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Главное управление МЧС России по Пермскому краю предупреждает жителей региона о сильных снегопадах и метелях. По данным Пермского гидрометцентра. 18 и 19 января погода ухудшится на сере и востоке региона.

Спасатели рекомендуют водителям отказаться от дальних поездок до стабилизации положения. В случае, если их нельзя отменить, в ведомстве советуют взять с собой дополнительный комплект сухой теплой одежды, обуви.

Также пермяков просят использовать для обогрева помещений только исправные электроприборы, которые нужно обязательно выключать, уходя из дома. Ни в коем случае нельзя обогреваться с помощью газа, говорится в сообщение ГУ МЧС России.

Ранее мы писали, что в Прикамье столкнулись две фуры, оба водители доставлены в больницу. Водитель МАНа неоднократно привлекался к административной ответственности. Авария произошла в 17.40 в Нытвенском районе Прикамья. По автодороге «Подъезд к г. Перми от М-7 Волга» в направлении Очера двигался большегруз МАН. За рулем находился 57-летний водитель из Набережных Челнов.

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