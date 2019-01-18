Сгоревший офис в центре Перми пожарные планировали проверить в сентябре этого года
По факту пожара в офисном здании на Монастырской, 12 а возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».
- В ходе проведенных мероприятий предварительно установлено, что возгорание в коридоре на третьем этаже произошло по причине нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Если виновные будут установлены, им грозит до трех лет лишения свободы.
В ГУ МЧС России рассказали, что огнем повреждены танцевальный зал, костюмерные, несколько офисов и сам коридор, но где находился источник возгорания точно пока не установлено. Также сейчас разбираются, сработала ли в здании пожарная сигнализация.
- Сообщение о пожаре поступило от очевидцев в 14.06, - рассказал начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю Андрей Бабинцев. – Все силы были брошены на спасение людей, и уже затем мы занимались тушением пожара. Полная ликвидация горения была выполнена в 14.47.
В ведомстве рассказали, что в последний раз офисное здание проверяли весной 2013 года. Тогда выявили ряд нарушений. Собственник здания заключил договор и получил независимую оценку пожарных рисков. Этот документ действует три года.
- То есть в течение этих трех лет мы не имели право проверять данное помещение, - пояснили в ведомстве. – С учетом того, что помещение относится к объектам с умеренным риском, следующая проверка была запланирована на сентябрь 2019 года. Возможно, сейчас прокуратура инициирует внеплановую проверку данного здания.
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