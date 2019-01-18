2019-01-18T13:27:36+03:00
Общество

«Кто остался зимовать». Пермяки пойдут считать водоплавающих птиц

В прошлом году в городских водоемах было замечено 637 крякв
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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20 января в 11.00 на остановке «ул. Хохрякова» соберутся любители природы. Они отправятся по долинам рек Данилихи, Егошихи и Ивы считать водоплавающих птиц. В прошлом году в городских водоемах было замечено 637 крякв.

- На маршрут лучше выйти утром, а в морозный день можно во второй половине дня, -рекомендуют в Управлении по экологии и природопользованию администрации Перми. - Надо подойти как можно ближе к птицам и постараться пересчитать их два или три раза, потом сразу записать результат. Визуальный подсчёт лучше подкрепить фотосъемкой. По возможности, отдельно подсчитать самцов и самок. Селезни выглядят ярче.

Отмечается, что ежегодно в Перми остается зимовать порядка 70 видов птиц, которые нуждаются в подкормке. К их числу относится около 300 особей кряквы обыкновенной. Учет поможет выяснить, насколько важны для птиц «холодные зимовки», какие виды, помимо уток у нас зимуют, и в каком количестве.

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