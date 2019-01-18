В Лысьве сотрудники полиции нашли маму трех детей, которая ушла из дома еще 2 января

СЕГОДНЯ 11:56 2019-01-18T11:56:07+03:00

Где она была все это время не уточняется

Изменить размер текста: A A

18 января в Лысьве сотрудники полиции нашли маму трех детей 35-летнюю Надежду Б. Женщина вышла из дома 2 января. Последний раз ее видели в районе улицы Орджоникидзе, и с тех пор о ее местонахождении ничего не было неизвестно. Родственники подали заявление в полицию. И сегодня мама нашлась живой и здоровой.

Напомним, 12-летнего школьника, который ушел 11 января из дома в Березниках, нашли сотрудники полиции через 4 дня. Его мама в полицию не обращалась, разместила объявление в соцсетях и ходила по городу с фотографией сына. Но после сообщений в СМИ к поискам подключилась полиция, которая и обнаружила беглеца.

Тем временем, волонтеры разыскивают 41-летнего Александра Викторовича Кылосова из села Каргино Ильинского района. Мужчина работал на севере края вахтовиком. 9 января около 5 утра он ушел из вагончика в поселке Верхний Будым Гайнского района предположительно в лес и не вернулся.