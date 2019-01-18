2019-01-18T11:56:07+03:00
Происшествия

В Лысьве сотрудники полиции нашли маму трех детей, которая ушла из дома еще 2 января

Где она была все это время не уточняется
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: соцсетифото: соцсети
Изменить размер текста:

18 января в Лысьве сотрудники полиции нашли маму трех детей 35-летнюю Надежду Б. Женщина вышла из дома 2 января. Последний раз ее видели в районе улицы Орджоникидзе, и с тех пор о ее местонахождении ничего не было неизвестно. Родственники подали заявление в полицию. И сегодня мама нашлась живой и здоровой.

Напомним, 12-летнего школьника, который ушел 11 января из дома в Березниках, нашли сотрудники полиции через 4 дня. Его мама в полицию не обращалась, разместила объявление в соцсетях и ходила по городу с фотографией сына. Но после сообщений в СМИ к поискам подключилась полиция, которая и обнаружила беглеца.

Тем временем, волонтеры разыскивают 41-летнего Александра Викторовича Кылосова из села Каргино Ильинского района. Мужчина работал на севере края вахтовиком. 9 января около 5 утра он ушел из вагончика в поселке Верхний Будым Гайнского района предположительно в лес и не вернулся.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сгоревший офис в центре Перми пожарные планировали проверить в сентябре этого года
«Кто остался зимовать». Пермяки пойдут считать водоплавающих птиц
В Перми водитель скорой помощи продавал наркотики
«Вышел из вагончика и пропал». В Прикамье разыскивают 41-летнего вахтовика, который пропал 9 января
Беременную женщину во время пожара в Перми на улице Монастырской спустил по лестнице случайно оказавшийся рядом сотрудник спецназа «Медведь» ГУФСИН Пермского края
Девушке, которая пострадала на пожаре в бизнес-центре, срочно нужна кровь
В Перми по факту пожара в бизнес-центре возбуждено уголовное дело
«Просил дать порулить и сел водителю на колени». В Прикамье пьяный мужчина отобрал у таксиста автомобиль
«Занесло на дороге». В Прикамье столкнулись две фуры, оба водители доставлены в больницу
В Прикамье дети-сироты совершили кражу и угон автомобиля
В Перми прокуратура начала проверку после пожара в офисном здании
В Перми у девушки, которая выпрыгнула из окна офисного здания во время пожара, черепно-мозговая травма
В Перми изменилась схема движения на перекрестке Лянгасова и Веденеева
«Вышла из дома и не вернулась»: в Прикамье третью неделю ищут пропавшую мать троих детей
В Прикамье из-за снегопада грузовикам ограничили движение
В октябре в Перми пройдет новый театральный фестиваль «Error 404»
Игорь Буренков назначен заместителем полномочного представителя Президента РФ в ПФО
«Лоб в лоб»: три человека пострадали в ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург
В Прикамье осужден мужчина, который облил своего неприятеля серной кислотой
Пермский исторический парк организует первую в России передвижную выставку
Пермяки, успевайте: до конца акции «Твоя первая квартира» осталось две недели
Эксперты компании «Талан» рассказали, как меняются цены на квартиры в жилом комплексе «Доминант» и семейном квартале «Счастье»
В Перми судили серийного велоугонщика, который украл 30 велосипедов
«Уничтожили нарушителя». Над Пермью истребители МИГ-31 провели воздушный бой в стратосфере
В Перми закрылась «Семья» у танка
«Водитель был лишен прав». Полицейские завели уголовное дело по факту смертельного ДТП на трассе Пермь-Березники