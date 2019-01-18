В Перми водитель скорой помощи продавал наркотики

СЕГОДНЯ 11:18 2019-01-18T11:18:14+03:00

Запрещенные вещества изготавливались в его гараже

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В Перми двое пермяков организовали продажу запрещенных веществ. Наркотики изготавливались в гараже на улице 1-я Набережная, принадлежащем 30-летнему водителю скорой помощи. Оперативники нашли переносную лабораторию для приготовления наркотиков и 60 граммов мефедрона. Изготовлением запрещенных веществ занимался его 26-летний подельник.

В пресс-службе краевой полиции сообщили, что владелец гаража соблюдал меры конспирации и тщательно подбирал клиентов. Мужчина сбывал наркотики только знакомым. Один грамм наркотика стоил одну тысячу рублей.

Мотовилихинский районный суд признал 30-летнего пермяка виновным в изготовлении и сбыте наркотиков и приговорил к 12 годам колонии строгого режима, также он должен заплатить штраф в 110 тысяч рублей.

Дело в отношении изготовителя наркотиков рассматривается сейчас отдельно тем же судом.