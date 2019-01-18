«Вышел из вагончика и пропал». В Прикамье разыскивают 41-летнего вахтовика, который пропал 9 января

СЕГОДНЯ 10:51 2019-01-18T10:51:45+03:00

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Волонтеры разыскивают 41-летнего Александра Викторовича Кылосова из села Каргино Ильинского района. Мужчина работал на севере края вахтовиком. 9 января около 5 утра он ушел из вагончика в поселке Верхний Будым Гайнского района предположительно в лес и не вернулся. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего мужчины: рост 189 см, среднего телосложения, темные волосы коротко стриженные, карие глаза.

Был одет в камуфлированную куртку синего цвета, синие джинсы, темные кроссовки. Был без головного убора.

Всем, кто может знать о местонахождении Александра Викторовича просят позвонить по телефонам 8 (34245) 2-14-99 или 02. Волонтеры просят помощь добровольцев.

Тем временем, в Лысьве 2 января пропала 35-летняя Надежда Кобзенко-Бражникова - мать троих детей. Женщина вышла из дома 2 января. Последний раз ее видели в районе улицы Орджоникидзе, и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Родственники подали заявление в полицию.