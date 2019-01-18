Девушке, которая пострадала на пожаре в бизнес-центре, срочно нужна кровь

СЕГОДНЯ 09:53 2019-01-18T13:20:32+03:00

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Знакомые и друзья Анастасии Мухамедияровой, которая выпрыгнула из окна офисного центра во время вчерашнего пожара, просят помощи.

- Срочно нужна кровь первой группы, положительная, - пишут друзья в соцсетях. - Можно сдать любую кровь на ул. Лебедева, 54 (Пермская станция переливания крови). Говорить для Мухамедияровой Анастасии.

Напомним, что девушка, выпрыгнувшая из окна, получила черепно-мозговую травму. Она находится в реанимации в краевой больнице в тяжелом состоянии. Еще одна женщина, которая прыгнула из окна, получила ушибленную рану.

Всего во время пожара пострадали 14 человек. Шесть человек были госпитализированы в больницу. Из них: 4 госпитализированы в медсанчасть №9, одна пострадавшая поступила в краевую клиническую больницу, 1 в нейротравматологию МСЧ №9. 8 человек от госпитализации отказались, сообщили на пермской станции скорой помощи.