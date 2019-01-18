В Перми по факту пожара в бизнес-центре возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 09:38 2019-01-18T09:38:26+03:00

Возгорание в коридоре на третьем этаже произошло по причине нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования

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Пермские полицейские возбудили уголовное дело по факту нарушения пожарной безопасности в бизнес-центре «Бажов» на ул. Монастырской, 12а. Было установлено, что возгорание в коридоре на третьем этаже произошло по причине нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

По уточненным данным МЧС, площадь пожара составила 20 квадратных метров. Прибывшими на место пожарно-спасательными подразделениями из задымленного здания было спасено 15 и эвакуировано 50 человек.

Как сообщили на станции скорой помощи, во время пожара пострадали 14 человек. 8 человек от госпитализации отказались. Шесть госпитализированы.

Из них: 4 госпитализированы в медсанчасть №9, одна пострадавшая поступила в краевую клиническую больницу, 1 в нейротравматологию МСЧ №9. Позднее стало известно, что еще двое из доставленных в больницу от госпитализации отказались.

37-летняя женщина, которую пермяки по лестнице спустили вниз, родила девочку в медсанчасти №9. У нее тоже было отравление угарным газом. Кроме того, она испытала сильный стресс. После родов малышка и мама находятся в удовлетворительном состоянии. 21-летняя девушка, выпрыгнувшая из окна, получила черепно-мозговую травму.