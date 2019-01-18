2019-01-18T09:21:17+03:00
Общество

«Просил дать порулить и сел водителю на колени». В Прикамье пьяный мужчина отобрал у таксиста автомобиль

Но далеко он уехать не смог, машина перевернулась на бок
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Курьезный случай произошел в Гремячинске. Водитель такси приехал ночью на вызов. Во время поездки пьяный пассажир попросил остановиться возле ближайшего дома. После остановки мужчина стал просить у таксиста сесть за руль. Водитель, естественно, отказал клиенту. Тогда мужчина перелез с заднего сиденья прямо на колени таксиста. Водитель опешил от такой наглости и вышел из машины. Тогда пьяный пассажир, воспользовавшись замешательством водителя, тронулся с места и поехал. Но далеко уехать не смог. Пьяный мужчина не справился с управлением и перевернул машину.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили перевернутый на бок автомобиль, около которого в состоянии опьянения находился мужчина, подозреваемый в угоне, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Подозреваемый полностью признал свою вину. Установлено, что ранее он привлекался к уголовной и административной ответственности. по факту угона было возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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