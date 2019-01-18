«Занесло на дороге». В Прикамье столкнулись две фуры, оба водители доставлены в больницу
Авария произошла в 17.40 в Нытвенском районе Прикамья. По автодороге «Подъезд к г. Перми от М-7 Волга» в направлении Очера двигался большегруз МАН. За рулем находился 57-летний водитель из Набережных Челнов.
По предварительной информации, грузовик занесло на встречку, по которой двигалась фура «Вольво». Произошло столкновение.
- В результате ДТП оба водителя с многочисленными травмами головы и тела госпитализированы в больницу, - сообщили в краевой полиции. - Установлено, что водитель МАНа ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В отношении него возбуждено административное дело. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее мы писали, что днем в четверг, 17 января, в 15 часов 30 минут на 86-м километре трассы Пермь-Екатеринбург столкнулись два грузовых автомобиля: «Мерседес» и «КамАЗ». В результате ДТП пострадали три человека - оба водителя и пассажир одного из грузовиков.