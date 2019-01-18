2019-01-18T07:34:00+03:00
Происшествия

В Прикамье дети-сироты совершили кражу и угон автомобиля

Сейчас их будут судить
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Краснокамске воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, совершили два преступления. В ночь на 3 октября два подростка залезли в дом в поселке Оверята и похитили имущество на 14 тысяч рублей.

Той же ночью воспитанники Центра решили покататься на машине. Они угнали отечественную легковушку у жителя поселка. Сейчас двух несовершеннолетних ребят будут судить за кражу и угон, сообщили в краевом следственном комитете.

Тем временем, в Прикамье осужден мужчина, который облил своего неприятеля серной кислотой. В конце мая - начале июня в Кизеле 60-летний мужчина поссорился со своим ровесником. Во время ссоры на улице города он облил своего неприятеля жидкостью, в которой содержалась серная кислота. От полученных ожогов мужчина в страшных муках скончался.Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы

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