2019-01-18T09:36:16+03:00
Происшествия

В Перми прокуратура начала проверку после пожара в офисном здании

В пожаре пострадали 14 человек, одна девушка - в тяжелом состоянии
Константин КЯКИНЕН
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В Перми прокуратура начала проверку соблюдения требований пожарной безопасности в здании бизнес-центра «Бажов», где произошел пожар днем 17 января, сообщили в РИА Новости.

По уточненным данным МЧС, площадь пожара составила 20 квадратных метров. Прибывшими на место пожарно-спасательными подразделениями из задымленного здания было спасено 15 и эвакуировано 50 человек. Начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю Андрей Бабинцев заявил, что предварительной причиной пожара является нарушение правил эксплуатации электрообрудования.

Как сообщили на станции скорой помощи, во время пожара пострадали 14 человек. Шесть человек были госпитализированы. Из них: 4 госпитализированы в медсанчасть №9, одна пострадавшая поступила в краевую клиническую больницу, 1 в нейротравматологию МСЧ №9. 8 человек от госпитализации отказались. Позднее стало известно, что еще двое из доставленных в больницу от госпитализации отказались. Всего в больницах остаются четверо человек. Одна в тяжелом состоянии в краевой и трое в городской больнице им. Тверье.

37-летняя женщина, которую пермяки по лестнице спустили вниз, родила девочку в медсанчасти №9. У нее тоже было отравление угарным газом. Кроме того, она испытала сильный стресс. После родов малышка и мама находятся в удовлетворительном состоянии.

21-летняя девушка, выпрыгнувшая из окна, получила черепно-мозговую травму. Еще одна женщина, которая прыгнула из окна, получила ушибленную рану. Она также госпитализирована

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