В Перми у девушки, которая выпрыгнула из окна офисного здания во время пожара, черепно-мозговая травма

СЕГОДНЯ 06:25 2019-01-18T09:37:01+03:00

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Накануне, 17 января, произошел пожар в офисном здании на ул. Монастырской, 12а. Спасателями были эвакуированы 50 человек.

- Во время пожара пострадали 14 человек. Шесть человек были госпитализированы в больницу. Из них: 4 госпитализированы в медсанчасть №9, одна пострадавшая поступила в краевую клиническую больницу, 1 в нейротравматологию МСЧ №9. 8 человек от госпитализации отказались, - сообщили на пермской станции скорой помощи.

Позднее стало известно, что двое из доставленных в больницу от госпитализации отказались.

37-летняя женщина, которую пермяки по лестнице спустили вниз, родила девочку в медсанчасти №9. У нее тоже было отравление угарным газом. Кроме того, она испытала сильный стресс. После родов малышка и мама находятся в удовлетворительном состоянии.

21-летняя девушка, выпрыгнувшая из окна, получила черепно-мозговую травму. Она находится в краевой больнице. Еще одна женщина, которая прыгнула из окна, получила ушибленную рану. Она также госпитализирована

Всего на место пожара выезжало 8 бригад скорой помощи. Из них 2- реанимационные, 2 - специализированные и 4 - обычные. Первые бригады доехали к месту пожара за 10 минут.