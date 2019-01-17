2019-01-17T20:51:47+03:00
Происшествия

«Вышла из дома и не вернулась»: в Прикамье третью неделю ищут пропавшую мать троих детей

35-летняя женщина исчезла 2 января
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Надежду ушла из дома 2 январяНадежду ушла из дома 2 январяФото: соцсети
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В Лысьве 2 января пропала 35-летняя Надежда Кобзенко-Бражникова - мать троих детей. Женщина вышла из дома 2 января. Последний раз ее видели в районе улицы Орджоникидзе, и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Родственники подали заявление в полицию.

Поисками Надежды занимается отдел уголовного розыска ОМВД России по Лысьвенскому городскому округу.

Приметы Надежды Бражниковой: на вид 35 - 38 лет, рост средний 160 см, телосложение худощавое, волосы окрашены в темно–рыжий цвет. Особые приметы: спинка носа искривлена.

Напомним, 12-летнего школьника, который ушел 11 января из дома в Березниках, нашли сотрудники полиции через 4 дня. Его мама в полицию не обращалась, разместила объявление в соцсетях и ходила по городу с фотографией сына. Но после сообщений в СМИ к поискам подключилась полиция, которая и обнаружила беглеца.

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