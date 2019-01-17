В октябре в Перми пройдет новый театральный фестиваль «Error 404»

СЕГОДНЯ 20:10 2019-01-17T20:13:03+03:00

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Своеобразное послесловие фестиваля «Золотая маска» пройдет в Перми в октябре. Название фестивалю «Error 404» дала компьютерная ошибка, когда запрашиваемый ресурс недоступен в данный момент, но может быть доступен в будущем. То есть ошибка, которую можно исправить. Именно это и собирается делать фестиваль «Error 404».

- Мы хотим представить пермской публике лучшие образцы театрального искусства, - рассказал художественный руководитель «Театра-Театра» Борис Мильграм. - Экспертный совет «Золотой маски» смотрит огромное количество спектаклей по всей стране и отбирает номинантов. Естественно, не все спектакли из лонг-листа попадают в номинанты. И, бывает, кому-то, чтобы пройти в номинанты не хватает буквально одного голоса. Мы же понимаем, что любые эксперты – это, прежде всего, люди, и они опираются на какие-то свои предпочтения. И то, что какой-то спектакль не попал в номинанты, может быть просто ошибкой.

Поэтому организаторы фестиваля «Error 404» решили отобрать из лонг-листа по пять спектаклей, не ставших номинантами, для большой и для малой сцены и провести свой конкурс.

- Фестиваль запланирован на октябрь. Сейчас мы начинаем работать над отбором спектаклей, формируем программу фестиваля, - рассказал Борис Мильграм.