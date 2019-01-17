2019-01-17T20:13:03+03:00
Звезды

В октябре в Перми пройдет новый театральный фестиваль «Error 404»

Его организует художественный руководитель «Театра-Театра» Борис Мильграм
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Борис Мильграм хочет исправлять ошибки "Золотой маски"Борис Мильграм хочет исправлять ошибки "Золотой маски"
Изменить размер текста:

Своеобразное послесловие фестиваля «Золотая маска» пройдет в Перми в октябре. Название фестивалю «Error 404» дала компьютерная ошибка, когда запрашиваемый ресурс недоступен в данный момент, но может быть доступен в будущем. То есть ошибка, которую можно исправить. Именно это и собирается делать фестиваль «Error 404».

- Мы хотим представить пермской публике лучшие образцы театрального искусства, - рассказал художественный руководитель «Театра-Театра» Борис Мильграм. - Экспертный совет «Золотой маски» смотрит огромное количество спектаклей по всей стране и отбирает номинантов. Естественно, не все спектакли из лонг-листа попадают в номинанты. И, бывает, кому-то, чтобы пройти в номинанты не хватает буквально одного голоса. Мы же понимаем, что любые эксперты – это, прежде всего, люди, и они опираются на какие-то свои предпочтения. И то, что какой-то спектакль не попал в номинанты, может быть просто ошибкой.

Поэтому организаторы фестиваля «Error 404» решили отобрать из лонг-листа по пять спектаклей, не ставших номинантами, для большой и для малой сцены и провести свой конкурс.

- Фестиваль запланирован на октябрь. Сейчас мы начинаем работать над отбором спектаклей, формируем программу фестиваля, - рассказал Борис Мильграм.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Вышла из дома и не вернулась»: в Прикамье третью неделю ищут пропавшую мать троих детей
В Прикамье из-за снегопада грузовикам ограничили движение
Игорь Буренков назначен заместителем полномочного представителя Президента РФ в ПФО
«Лоб в лоб»: три человека пострадали в ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург
В Прикамье осужден мужчина, который облил своего неприятеля серной кислотой
Пермский исторический парк организует первую в России передвижную выставку
Пермяки, успевайте: до конца акции «Твоя первая квартира» осталось две недели
Эксперты компании «Талан» рассказали, как меняются цены на квартиры в жилом комплексе «Доминант» и семейном квартале «Счастье»
В Перми судили серийного велоугонщика, который украл 30 велосипедов
«Уничтожили нарушителя». Над Пермью истребители МИГ-31 провели воздушный бой в стратосфере
В Перми закрылась «Семья» у танка
«Водитель был лишен прав». Полицейские завели уголовное дело по факту смертельного ДТП на трассе Пермь-Березники