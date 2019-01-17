«Лоб в лоб»: три человека пострадали в ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург

СЕГОДНЯ 15:24 2019-01-17T15:24:16+03:00

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Днем в четверг, 17 января, в 15 часов 30 минут на 86-м километре трассы Пермь-Екатеринбург столкнулись два грузовых автомобиля: «Мерседес» и «КамАЗ».

- По предварительной информации, водитель, управлявший грузовым автомобилем «Мерседес», по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «КамАЗ», - рассказали в ГИБДД по Пермскому краю. - В результате ДТП пострадали три человека - оба водителя и пассажир одного из грузовиков.

Сейчас движение на этом участке дороги перекрыто. Все автомобили направляют через город Кунгур. На месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали об аварии, случившейся 16 января в Добрянском районе на трассе Пермь - Березники. 32-летний водитель «Лады Гранты» превысил скорость, выехал на полосу встречного движения, и легковушка столкнулась с большегрузом «Скания» с полуприцепом.

В результате ДТП погибли пассажиры легкового автомобиля: 38-летняя женщина и 11-летний ребенок. Водитель «Лады» госпитализирован в больницу с травмами головы и тела.