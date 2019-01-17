В Прикамье осужден мужчина, который облил своего неприятеля серной кислотой

СЕГОДНЯ 15:15 2019-01-17T15:15:46+03:00

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В конце мая - начале июня в Кизеле 60-летний мужчина поссорился со своим ровесником. Во время ссоры на улице города он облил своего неприятеля жидкостью, в которой содержалась серная кислота. От полученных ожогов мужчина в страшных муках скончался.

На днях состоялся суд над 60-летним мужчиной. Он был признан виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасном для жизни человека, совершенном с особой жестокостью. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили в краевом следственном комитете.

Тем временем, в Перми водитель «Лады» после столкновения с «Мерседесом» получил травму головы. Авария случилась в 7.40 в Ленинском районе Перми. «Лада Веста» двигалась по ул. Петропавловской в направлении ул. Сибирской. 34-летний водитель из Кондратово решил развернуться посреди дороги не на перекрестке. При этом, он не уступил дорогу автомобилю «Мерседес Бенс», который двигался в попутном направлении.