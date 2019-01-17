2019-01-17T11:58:49+03:00
Звезды

Пермский исторический парк организует первую в России передвижную выставку

Экспозицию «Чудо русской культуры» смогут увидеть жители отдаленных районов Прикамья
Константин КЯКИНЕН
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фото: Исторический паркфото: Исторический парк
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В 2019 году пермский Исторический парк запускает цикл передвижных мультимедийных выставок «Россия – моя история. Избранное». Первая выставка «Чудо русской культуры» уже в этом году поедет по населенным пунктам Пермского края. Мобильная выставка будет размещаться на площадках школ и домов культуры.

На выставке «Чудо русской культуры» посетители увидят жемчужины древнерусской архитектуры и иконописи с Х по ХХ век. Зрителям представят произведения художников, архитекторов периода правления династии Романовых. Кроме того, посетители выставку смогут послушать музыку, написанную царём Фёдором Алексеевичем. Понять духовные основы русской культуры гости смогут, познакомившись с житием Сергия Радонежского и Стефана Пермского в формате мультимедийной книги.

Изображения и информация будет транслироваться на сенсорных экранах и интерактивных столах, рассказали в музее.

Заявки на размещение передвижной выставки принимаются от администраций районов Пермского края, учебных заведений и учреждений культуры населённых пунктов по тел.: 207-73-43 и электронной почте: istoricheskiipark@yandex.ru.

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