Эксперты компании «Талан» рассказали, как меняются цены на квартиры в жилом комплексе «Доминант» и семейном квартале «Счастье»

СЕГОДНЯ 11:50 2019-01-17T11:50:44+03:00

Стоимость объектов будет регулярно увеличиваться. Это связано с ростом степени готовности домов и с использованием счетов «эскроу»

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Причина кроется в отличной работе на стройплощадке: строительство идет, значит, ввод в эксплуатацию все ближе, а цены выше. Например, в одном из домов современного квартала «Новый центр» с апреля 2014 года до декабря 2017 года стоимость квадратного метра выросла от 50 тыс. рублей до 85 тыс. рублей.

Старт продаж в ЖК «Доминант» был объявлен в июне 2018 года. Первые квартиры будущие жильцы забронировали по цене 58 тыс. рублей за «квадрат». В декабре стоимость увеличилась до 66 тыс. рублей. Похожая динамика прослеживается в росте средней цены на квартиры квартале «Счастье». В июле 2018 года она составляла 58 тыс. рублей за квадратный метр, в сентябре – 61 тыс. рублей за кв. м., в ноябре превысила 65 тыс. рублей за кв. м. и в декабре достигла отметки 67 тыс. рублей за кв. м.

Эксперты компании «Талан» прогнозируют, что рост цен продолжится. Они советуют клиентам принимать решение о покупке быстро и успевать бронировать квартиры до очередного повышения стоимости. Ближайшее изменение цен произойдет уже в январе.

Спрос на квартиры «Талан» всегда высокий. Клиенты ценят концептуальные проекты, такие как комплекс «Доминант» и квартал «Счастье». В этих домах класса «комфорт» продуманы все детали – каждый собственник сможет жить в своем ритме. Планировки квартир радует большими кухнями и расширенными оконными проемами. В помещениях установлены умные счетчики, которые автоматически передают показания в управляющую компанию.

Еще одно из инновационных решений застройщика – бесключевой доступ во двор. Важно, что на всей территории ведется видеонаблюдение, собственники могут подключиться к трансляции через телефон и смотреть, например, за своим ребенком во дворе. Такие детали, как бесшумные лифты, корзины для кондиционеров, wi-fi и отсутствие машин во дворе подчеркивают особый статус ЖК «Доминант» и квартала «Счастье».