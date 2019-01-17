2019-01-17T11:46:52+03:00
Происшествия

В Перми судили серийного велоугонщика, который украл 30 велосипедов

Он похищал их с помощью специального болтореза
Андрей МАТЛИН
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Кто сказал, что на велосипеде нельзя ездить по снегу?Кто сказал, что на велосипеде нельзя ездить по снегу?Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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В краевом центре осудили велоугонщика, по вине которого по Перми прокатилась целая серия краж велосипедов.

- Всего следователи установили 30 эпизодов хищения двухколесных машин, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. - Их владельцы предпринимали различные меры предосторожности, велосипеды, которые они оставляли в гаражах и кладовых домов прицеплялись противоугонными тросами и замками. Но это не спасало: угонщик легко срезал их с помощью специнструмента – болтореза. Похищались самые разные велосипеды – от самых дешевых, стоимостью в 3 тысячи рублей, до тех, которые стоили по 20 тысяч.

По словам сотрудников полиции, похититель был очень осторожен, он долго присматривался к тому, что происходило вокруг, прежде чем совершить кражу. Но его все-таки задержали.

Индустриальный районный суд Перми приговорил серийного велоугонщика к 2 годам 2 месяцам лишения свободы. Также он будет выплачивать ущерб владельцам похищенных велосипедов.

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