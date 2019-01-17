«Уничтожили нарушителя». Над Пермью истребители МИГ-31 провели воздушный бой в стратосфере

СЕГОДНЯ 11:33 2019-01-17T11:33:33+03:00

По легенде, самолет-нарушитель летел на высоте 15 тысяч метров

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В небе над Пермью прошли учения истребительного авиационного полка Центрального военного округа. Модернизированные сверхзвуковые истребители перехватчики МиГ-31БМ уничтожили условного нарушителя воздушного пространства России.

В роли нарушителя воздушной границы выступил МиГ-31. Самолет на сверхзвуковой скорости в нижних слоях стратосферы на высоте около 15 тысяч метров пытался проникнуть в воздушное пространство РФ для сбора данных.

- На перехват цели по тревоге был подняты два экипажа высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, - сообщает пресс-служба ЦВО. - Экипажи действовали на сверхзвуковых скоростях – более 2800 километров в час, на высоте 18 тысяч метров. Для усложнения задачи летчикам было поручено найти условного нарушителя самостоятельно, без привлечения наземных средств ПВО.

МиГи успешно выполнили захват условного противника, который находился ниже на 3 тысячи метров. Цель была поражена.