2019-01-17T11:06:55+03:00
Общество

В Перми закрылась «Семья» у танка

Вместо этого супермаркета появится «Магнит»
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: архив "КП"
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Супермаркет «Семья» на улице Сибирская возле танка прекратил свою работу. Вместо него в этом здании появится магазин другой торговой сети.

- Мы сдали принадлежащие нам торговые площади в аренду под магазин «Магнит», - рассказала директор ООО «Управление недвижимости ЭКС» Елена Жданова. - Сейчас в течение двух недель компания будет принимать площадку, потом пройдут ремонтные работы. Так что ориентировочно супермаркет «Магнит» откроется в здании по улице Сибирская, 50 в марте.

Напомним, ранее мы писали о том, что будет снесен ДК "Телта". В минувшем году была проведена экспертиза, которая подтвердила, что здание находится в аварийном состоянии. И 16 января был объявлен аукцион на снос ДК «Телта». Начальная стоимость контракта – тринадцать с половиной миллионов рублей. На работы подрядчику дается 75 календарных дней после подписания контракта.

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