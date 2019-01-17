2019-01-17T10:10:52+03:00
Происшествия

«Водитель был лишен прав». Полицейские завели уголовное дело по факту смертельного ДТП на трассе Пермь-Березники

В аварии погибли 11-летний ребенок и 38-летняя женщина
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГУ МВД России по Пермскому краюфото: ГУ МВД России по Пермскому краю
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Авария случилась 16 января в Добрянском районе на трассе Пермь - Березники в 9.20. 32-летний водитель «Лады Гранты» на 124 км трассы превысил скорость, выехал на полосу встречного движения. На встречке отечественная легковушка столкнулась с большегрузом «Скания» с полуприцепом.

- В результате ДТП погибли пассажиры легкового автомобиля, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Смертельные травмы получили 38-летняя женщина и 11-летний ребенок. Водитель «Лады» госпитализирован в больницу с травмами головы и тела.

Установлено, что водитель был лишен права управления транспортным средством. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Следственные действия продолжаются.

Ранее мы писали, что в Перми автобус столкнулся с двумя иномарками. Вечером в среду, 16 января, массовая авария произошла в Свердловском районе Перми. Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Героев Хасана и Чкалова.

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