2019-01-17T09:57:45+03:00
Общество

«17 человек лишились жилья». В Соликамске осуждена «черный риелтор»

44-летняя женщина проведет в исправительной колонии общего режима шесть лет
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Соликамске осудили риелтора, которая лишила жилья 17 человек. Общий ущерб от действий мошенницы составил 17 млн. рублей.

В ходе следствия выяснилось, что 44-летняя жительница Соликамска занималась мошенничеством на рынке недвижимости с марта 2015 года по январь 2018 года. Махинации она проворачивала вместе с двумя своими подельниками.

- Женщина подыскивала собственников квартир, остро нуждающихся в денежных средствах, - сообщают в пресс-службе краевой прокуратуры. - Она убеждала их временно заключить с нею договор на отчуждение имущества. После этого получить деньги у банка под залог недвижимости, а через некоторое время выкупить ее. В действительности, получив недвижимость по договору она получала у своего знакомого денежный займ, а соучастники продавали жилье третьим лицам.

Таким образом, ей удалось заключить более 10 незаконных сделок и получить 17,3 млн. рублей. В результате 17 потерпевших лишились своего жилья.

Суд приговорил виновную к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В ходе следствия трех потерпевшим были заплачены 4,3 млн. рублей, также удалось возвратить квартиры еще 3 пострадавшим. Остальные иски находятся в стадии рассмотрения.

Уголовные дела в отношении соучастников осужденной уголовные дела находятся на рассмотрении.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Водитель был лишен прав». Полицейские завели уголовное дело по факту смертельного ДТП на трассе Пермь-Березники
«Алиментов будешь платить больше». В Прикамье бизнесмен решил нажиться на должнике, но оказался на скамье подсудимых
В Прикамье взлетели цены на яйца
«Не заплатил за работу». В Прикамье пьяная уборщица похитила документы у пенсионера
В Перми снесут 545 домов
В Перми водитель «Лады» после столкновения с «Мерседесом» получил травму головы
«Парма» договорилась о контракте с американским защитником
В Прикамье погиб пропавший перед Новым годом мужчина
В Перми в прошлом году родились 170 двоен и 2 тройни
В Перми пожилая женщина забила квартиру мусором и спит на картонках в подъезде
В Перми автобус столкнулся с двумя иномарками
Спасатели предупреждают пермяков об ухудшении погоды
«Забили битами до смерти». В Перми будут судить банду парней, грабивших в майские праздники прохожих
«Опорочила честь мундира». В Перми сотрудница полиции продавала персональные данные бизнесмену
В центре Перми трамвай сошел с рельсов
Двух братьев, которых подозревают в убийстве 50-летнего мужчины в Перми, задержали в Краснокамске
В Соликамске на руднике погиб рабочий
Защитник «Пармы» Тайлер Ларсон продолжит карьеру в немецком клубе
В Перми участковый, который допустил гибель женщины, осужден условно
"От усталости уснул за рулем". В Прикамье осудили водителя «Тойоты Хайлюкс», из-за которого погиб пассажир