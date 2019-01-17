«17 человек лишились жилья». В Соликамске осуждена «черный риелтор»

СЕГОДНЯ 09:57 2019-01-17T09:57:45+03:00

44-летняя женщина проведет в исправительной колонии общего режима шесть лет

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В Соликамске осудили риелтора, которая лишила жилья 17 человек. Общий ущерб от действий мошенницы составил 17 млн. рублей.

В ходе следствия выяснилось, что 44-летняя жительница Соликамска занималась мошенничеством на рынке недвижимости с марта 2015 года по январь 2018 года. Махинации она проворачивала вместе с двумя своими подельниками.

- Женщина подыскивала собственников квартир, остро нуждающихся в денежных средствах, - сообщают в пресс-службе краевой прокуратуры. - Она убеждала их временно заключить с нею договор на отчуждение имущества. После этого получить деньги у банка под залог недвижимости, а через некоторое время выкупить ее. В действительности, получив недвижимость по договору она получала у своего знакомого денежный займ, а соучастники продавали жилье третьим лицам.

Таким образом, ей удалось заключить более 10 незаконных сделок и получить 17,3 млн. рублей. В результате 17 потерпевших лишились своего жилья.

Суд приговорил виновную к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В ходе следствия трех потерпевшим были заплачены 4,3 млн. рублей, также удалось возвратить квартиры еще 3 пострадавшим. Остальные иски находятся в стадии рассмотрения.

Уголовные дела в отношении соучастников осужденной уголовные дела находятся на рассмотрении.