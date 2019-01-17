2019-01-17T09:47:19+03:00
Общество

«Алиментов будешь платить больше». В Прикамье бизнесмен решил нажиться на должнике, но оказался на скамье подсудимых

Предприниматель не доплатил работнику 75 тысяч рублей
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Чусовском районе бизнесмен, занимающийся лесозаготовками, взял на работу разнорабочего. Работнику был установлен оклад, мужчина добросовестно выполнял свои обязанности. Нареканий со стороны руководства не имел. Затем предприниматель узнал, что 70% заработка работника уходят на алименты. Тогда он решил извлечь из этого пользу.

- Предприниматель сообщил работнику, что удержания по алиментам будут производиться в большем размере, поэтому на руки он будет получать меньше, - сообщили в службе судебных приставов. - Владелец пилорамы не доплатил сотруднику более 75 тысяч рублей. Узнав об этом, рабочий обратился в правоохранительные органы.

Суд признал предпринимателя из д. Успенка Чусовского района виновным в невыплате заработной платы и назначил ему штраф в 105 тысяч рублей в пользу федерального бюджета.

Штраф бизнесмен в течение 60 дней не заплатил. Тогда судебный пристав-исполнитель направил в суд представление об ужесточении наказания. Только после этого предприниматель погасил все долги.

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