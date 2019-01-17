2019-01-17T09:30:32+03:00
Общество

В Прикамье взлетели цены на яйца

За месяц цены на десяток выросли на 23%
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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По данным Пермьстата, цены на куриные яйца выросли на 23,4% за месяц. Также в декабре подорожали картофель (14,8%) и белокочанную капусту (11%). Из основного продуктового набора в конце года ни один товар не стал дешевле. В целом, продовольственные товары подорожали на 2,69%.

За год больше всего выросли цены на белокочанную капусту (35,62%). Также подорожали яйца - на 30, 21%. Сильно выросли в цене сахар (29.72%) и кура (24,78%).

Более чем на 15% подешевели в 2018 году гречневая крупа и картофель, на 10% дешевле стали яблоки.

В целом продовольственные товары выросли в цене на 3,92%, непродовольственные - 4,08%, сообщает Пермьстат.

Ранее мы писали, что в Перми в прошлом году родились 170 двоен и 2 тройни. В прошлом году на свет в Перми появились 14 354 ребенка. Родились 7412 мальчиков и 6942 девочки.

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