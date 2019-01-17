2019-01-17T10:02:33+03:00
Происшествия

«Не заплатил за работу». В Прикамье пьяная уборщица похитила документы у пенсионера

Уголовное дело направлено в суд
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Преступление было совершено в сентябре 2018 года в Чусовом. Пьяная 46-летняя женщина пришла к 80-летнему пенсионеру и потребовала деньги за работу. Женщина делала уборку в квартире пожилого человека, а он ей не заплатил. Пожилой мужчина и на этот раз отказался платить, сказав, что деньги находятся у родственников. Из-за этого у них произошла ссора.

Уборщица увидела на столе документы и деньги. Она взяла паспорт, трудовую книжку, диплом, военный билет и удостоверение ветерана труда, а также 200 рублей. Она рассчитывала, что тем самым, она создаст неприятности пенсионеру. Однако проблемы возникли у нее самой. После ухода гостьи пенсионер обнаружил пропажу документов и сообщил в полицию. Женщину задержали, в отношении нее возбудили уголовное дело, которое направлено в суд, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

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