2019-01-17T09:08:14+03:00
Общество

В Перми снесут 545 домов

На расселение аварийного жилья потребуется 20 миллиардов
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: архив "КП"
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В Перми на данный момент признаны аварийными и подлежащими сносу 748 многоквартирных домов. Для того, чтобы снести эти здания и расселить их жильцов, потребуется 20 миллиардов рублей.

Как рассказали в управлении жилищных отношений администрации Перми, в последнее время на расселение аварийного жилья из городского бюджета ежегодно тратилось до одного миллиарда рублей. На эти деньги в новые квартиры вселяли примерно две с половиной тысячи человек. В ближайшие три года количество бюджетных денег на снос ветхих домов должно быть увеличено как минимум в два раза.

К тому же с 2019 по 2024 годы Пермь будет получать федеральные деньги на снос и расселение аварийного жилья. За эти пять лет в городе снесут 545 многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года.

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