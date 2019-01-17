В Перми водитель «Лады» после столкновения с «Мерседесом» получил травму головы

СЕГОДНЯ 07:43 2019-01-17T07:43:03+03:00

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Авария случилась в 7.40 в Ленинском районе Перми. «Лада Веста» двигалась по ул. Петропавловской в направлении ул. Сибирской. 34-летний водитель из Кондратово решил развернуться посреди дороги не на перекрестке. При этом, он не уступил дорогу автомобилю «Мерседес Бенс», который двигался в попутном направлении.

От удара отечественную легковушку отбросило на припаркованный «Опель Астра». В результате ДТП водитель «Лады» получил травмы головы. Ему назначено амбулаторное лечение. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Ранее мы писали, что в Перми автобус столкнулся с двумя иномарками. Вечером в среду, 16 января, массовая авария произошла в Свердловском районе Перми. Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Героев Хасана и Чкалова. На перекрестке, по неустановленным пока что причинам, столкнулись автомобили Porsche Cayenne и Mercedes, а также рейсовый автобус №115