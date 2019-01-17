2019-01-17T07:18:20+03:00
Спорт

«Парма» договорилась о контракте с американским защитником

Ряды пермского клуба пополнит Кен Браун
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: БК "Парма"фото: БК "Парма"
Изменить размер текста:

Баскетбольный клуб «Парма» договорились о заключении соглашения с защитником Кеном Брауном до конца сезона 2018/19. Контракт вступит в силу после прохождения игроком медосмотра.

29-летний Кен Браун является выпускником школы Soldan Сент-Луиса, штат Миссури. Кен имеет опыт выступления в Лиге ВТБ за Латвийский ВЭФ в 2018 году. Кроме того, он поиграл , а также в в Греции, Италии, Литве, Польше и Швеции. Последний баскетбольный клуб, за который играл Кен – литовская команда «Dzukija», где он сыграл 16 игр и в среднем набирал 14.2 очка, собирал по 2.7 подбора и совершал 5.6 результативных передач за игру.

- Кен Браун, придя в ВЭФ в межсезонье, помог им выйти в плей-офф, - отметил главный тренер пермяков Николайс Мазурс. - Также он уверенно играл в чемпионате Литвы, который является серьезным чемпионатом с высоким уровнем баскетбола. Кен Браун эмоциональный игрок, всегда играет с хорошей энергией и отдачей. Надеемся, что он поможет команде играть в быстрый баскетбол и мы продолжим сезон в таком же стиле, в каком играли в прошлом году.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье погиб пропавший перед Новым годом мужчина
В Перми в прошлом году родились 170 двоен и 2 тройни
В Перми пожилая женщина забила квартиру мусором и спит на картонках в подъезде
В Перми автобус столкнулся с двумя иномарками
Спасатели предупреждают пермяков об ухудшении погоды
«Забили битами до смерти». В Перми будут судить банду парней, грабивших в майские праздники прохожих
«Опорочила честь мундира». В Перми сотрудница полиции продавала персональные данные бизнесмену
В центре Перми трамвай сошел с рельсов
Двух братьев, которых подозревают в убийстве 50-летнего мужчины в Перми, задержали в Краснокамске
В Соликамске на руднике погиб рабочий
Защитник «Пармы» Тайлер Ларсон продолжит карьеру в немецком клубе
В Перми участковый, который допустил гибель женщины, осужден условно
"От усталости уснул за рулем". В Прикамье осудили водителя «Тойоты Хайлюкс», из-за которого погиб пассажир