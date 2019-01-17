«Парма» договорилась о контракте с американским защитником

СЕГОДНЯ 07:18 2019-01-17T07:18:20+03:00

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Баскетбольный клуб «Парма» договорились о заключении соглашения с защитником Кеном Брауном до конца сезона 2018/19. Контракт вступит в силу после прохождения игроком медосмотра.

29-летний Кен Браун является выпускником школы Soldan Сент-Луиса, штат Миссури. Кен имеет опыт выступления в Лиге ВТБ за Латвийский ВЭФ в 2018 году. Кроме того, он поиграл , а также в в Греции, Италии, Литве, Польше и Швеции. Последний баскетбольный клуб, за который играл Кен – литовская команда «Dzukija», где он сыграл 16 игр и в среднем набирал 14.2 очка, собирал по 2.7 подбора и совершал 5.6 результативных передач за игру.

- Кен Браун, придя в ВЭФ в межсезонье, помог им выйти в плей-офф, - отметил главный тренер пермяков Николайс Мазурс. - Также он уверенно играл в чемпионате Литвы, который является серьезным чемпионатом с высоким уровнем баскетбола. Кен Браун эмоциональный игрок, всегда играет с хорошей энергией и отдачей. Надеемся, что он поможет команде играть в быстрый баскетбол и мы продолжим сезон в таком же стиле, в каком играли в прошлом году.