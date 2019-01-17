2019-01-17T07:01:04+03:00
Происшествия

В Прикамье погиб пропавший перед Новым годом мужчина

Он ушел из дома в ночь на 28 декабря
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Печальную новость сообщили волонтеры отряда РПО «Регион 59». Утром 17 декабря они разместили информацию о том, что 41-летний Вадим Б., пропавший в Соликамске накануне Нового года, найден погибшим. Волонтеры поблагодарили добровольцев за помощь и попросили снять репосты.

Напомним, 41-летний Вадим Б. ушел из дома в Соликамске в ночь на 28 декабря. Родные объявили мужчину в розыск, написали объявление в соцсетях и обратились к волонтерам. Но сегодня пришла весть, что мужчина погиб.

Тем временем, двух братьев, которых подозревают в убийстве 50-летнего мужчины в Перми, задержали в Краснокамске. Один из родственников освободился условно-досрочно только в сентябре. 15 января в квартире дома в Индустриальном районе Перми был обнаружен труп 50-летнего мужчины. На теле оперативники обнаружили ножевые ранения. В тот же день 24-летнего и 20-летнего мужчину задержали. Старший оказался ранее судим. Последний раз – за мошенничество. Освободился в сентябре ушедшего года условно-досрочно.

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