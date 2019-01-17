В Перми в прошлом году родились 170 двоен и 2 тройни

СЕГОДНЯ 06:52 2019-01-17T06:52:41+03:00

Всего на свет появились более 14 тысяч детей

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Пермский ЗАГС подвел официальные итоги года. Рождаемость в городе упала на 8,5%. В прошлом году на свет в Перми появились 14 354 ребенка. Родились 7412 мальчиков и 6942 девочки.

Также, по данным ЗАГС, в Перми появились на свет 170 двоен и 2 тройни, это меньше, чем в 2017 году. Тогда в Перми родились 196 двойняшек и 4 тройняшки.

Браков также стали заключать меньше. Официально поженились 8604 пары, это на 727 меньше, чем в 2017 году. Расторгли брак 5202 пары, что на 89 больше по сравнению с прошлым годом. 812 пермяков изменили имя. В 2017 году на такой шаг решились 879 человек.

Кроме того, в отделах ЗАГС проведено чествование 139 юбилейных супружеских пар, из которых более 20 – «золотые». А всего в 2018 году оформлен 45471 акт гражданского состояния по всем видам.