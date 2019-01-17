2019-01-17T06:25:02+03:00
Общество

В Перми пожилая женщина забила квартиру мусором и спит на картонках в подъезде

Зайти в дом невозможно из-за ужасного запаха
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми забитую до верха квартиру в доме по ул. Крупской сняли на видео жильцы. Они выложили видео в социальные сети.

- В доме по ул. Крупской, 43 на протяжении многих лет стоит жуткий запах, ходить можно только затыкая нос, - пишут недовольные пермяки. - На четвертом этаже подъезда живет бабушка. Спит на лестничной клетке на картонках, всех боится. Сначала люди пытались помочь чем-то, потом забили, потому что бесполезно, в квартиру никого не пускает.

Пермяки добавляют, что на днях пожилая женщина ушла в магазин и забыла ключ в замочной скважине, а дверь не закрыла. Жильцы дома решили проверить квартиру и увидели страшную картину. Она вся завалена мусором.

- Что делать в такой ситуации? - спрашивают жильцы дома. - Кому звонить? Куда жаловаться? И в конце концов как помочь?

Пермячка забила квартиру мусором.видео: "Подслушано Пермь" "Вконтакте"

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