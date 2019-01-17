В Перми автобус столкнулся с двумя иномарками

СЕГОДНЯ 06:02 2019-01-17T06:02:53+03:00

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Вечером в среду, 16 января, массовая авария произошла в Свердловском районе Перми. Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Героев Хасана и Чкалова.

На перекрестке, по неустановленным пока что причинам, столкнулись автомобили Porsche Cayenne и Mercedes, а также рейсовый автобус №115. По словам очевидцев, водитель Porsche Cayenne был пьян, но в этом еще придется разбираться сотрудникам полиции.

Из-за аварии на этом участке дороги образовалась большая пробка, которая растянулась на несколько кварталов. Полиция проводит проверку инцидента.

Накануне мы писали, что 16 января в самом центре Перми трамвай №11 сошел с рельсов. Происшествие случилось в 15.17 на пересечении улиц Ленина и Героев Хасана, сообщили в Пермгорэлектротрансе. По сообщениям очевидцев, в трамвай никто не врезался, он сам сошел с рельсов. Никто из пассажиров не пострадал.