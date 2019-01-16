«Забили битами до смерти». В Перми будут судить банду парней, грабивших в майские праздники прохожих

СЕГОДНЯ 16:42 2019-01-16T16:43:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на 10 мая в прошлом году четверо молодых парней отправились за добычей – вооружившись битами, они решили грабить прохожих, перемещаясь по разным районам города.

В Дзержинском районе они напали на двух прохожих, одному из них было 35 лет, другому 36 лет. Жертвы ограбления попытались дать отпор, но силы были не равны. Четверо молодых грабителей забили их битами. Младшему из нападавших было 19 лет, старшему - 21 год.

Налетчики забрали у избытых все, что посчитали нужным, - вещи, деньги. А затем отправились в Мотовилихинский район.

- Через полчаса после первого преступления они совершили второе – на улице Уральской напали на 24-летнего пермяка, который спустя несколько дней скончался в больнице, его также забили битами, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому району. - Сыщики провели осмотр мест происшествий и изучили записи с камер видеонаблюдения. Подозреваемых задержали по «горячим следам», трое из них ранее привлекались к уголовной ответственности.

Расследованием уголовного дела, возбужденного по статьям о разбое и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, расследовали в СЧ СК МВД России по Пермскому краю. Сейчас оно передано в суд.